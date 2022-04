Italië: airco deze zomer op minimaal 25 graden om oorlog Oekraïne

De airconditioning in Italiaanse scholen en overheidsgebouwen mag deze zomer niet kouder worden afgesteld dan 25 graden Celsius. De zogenoemde ‘operatie thermostaat’ moet het energieverbruik van het land terugbrengen nu Italië door de oorlog in Oekraïne minder afhankelijk wil worden van Russische fossiele brandstoffen, meldt The Guardian.

De maatregel gaat op 1 mei in en geldt tot zeker 31 maart volgend jaar. Naast de minimumtemperatuur in de zomer, mag de thermostaat in Italiaanse overheidsgebouwen ‘s winters niet warmer worden afgesteld dan 19 graden Celsius, meldt de Italiaanse minister van Openbaar Bestuur Renato Brunetta volgens de Britse krant.

De Italiaanse premier Mario Draghi had zich eerder deze maand in een debat over de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis al hardop de vraag gesteld: ‘Willen we vrede of willen we de airconditioning aan hebben?’

Boete

Instellingen die zich niet aan de nieuwe regels houden, riskeren een boete van tussen de 500 en 3000 euro. Hoe Italië de maatregel wil handhaven is niet duidelijk. Mogelijk gaat de arbeidsinspectie controles uitvoeren.

Brunetta meldt dat het land met de maatregel 2 tot 4 miljard kuub gas kan besparen. Volgens de minister wordt 57 procent van de energiekosten van overheidsgebouwen veroorzaakt door de temperatuurregeling. Italië is momenteel voor zo’n 45 procent afhankelijk van Russisch gas.