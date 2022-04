Academici roepen in open brief op tot einde dierproeven

Nederland moet een voortrekkersrol gaan spelen in het beëindigen van dierproeven in de biomedische wetenschap, schrijven meer dan twintig academici in een open brief aan minister van Landbouw Henk Staghouwer in de Volkskrant.

Het Europees Parlement nam in november 2021 een resolutie aan waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen een actieplan op te stellen om een einde te maken aan alle dierproeven in de EU. De briefschrijvers zien een uitgelezen kans voor Nederland om daarin een koplopersrol op zich te nemen. ‘Wij - als experts in het veld - roepen Nederland op om een nationaal actieplan voor het beëindigen van dierproeven te ontwikkelen dat als voorbeeld kan dienen voor de Europese Commissie. Dit plan moet reductiedoelen, tijdlijnen en uitvoerbare stappen bevatten, zoals het beëindigen van proeven waarvan al bewezen is dat ze geen voordelen voor mensen opleveren.’

De open brief is als advertentie in de krant geplaatst, met een logo van dierenrechtenorganisatie PETA erbij.