Navalni uit kritiek op Franse presidentskandidaat Le Pen

De Russische oppositieleider Alexei Navalni, die een jarenlange gevangenisstraf uitzit, heeft op Twitter kritiek geuit op de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen. In een serie tweets schrijft de Kremlin-criticus dat de rechtse politica in het krijt staat bij de Russische president Vladimir Poetin door een lening die zij jaren geleden bij een Russische bank afsloot.

In de tweets, waar onder meer The Guardian over schrijft, spreekt Navalni van ‘het verkopen van politieke invloed aan Poetin’. De lening die Le Pen in 2014 van een Russische bank kreeg, kwam woensdagavond tijdens het verkiezingsdebat met president Emmanuel Macron ook al ter sprake. ‘U bent afhankelijk van de Russische regering en u bent afhankelijk van de heer Poetin’, verweet Macron zijn tegenstander.

Navalni stelt dat de bank waar Le Pen geld van leende ‘bekend staat als witwasbureau’ dat zou zijn opgericht door Poetin, maar gaf geen bewijs voor die beweringen. Navalni riep Fransen op om zondag, als de verkiezingen worden gehouden, ‘op Macron te stemmen’.

Le Pen benadrukte tijdens het verkiezingsdebat met Macron dat ze alle sancties tegen Moskou steunt die zijn doorgevoerd sinds Rusland op 24 februari Oekraïne binnen is gevallen. ‘De agressie waar Oekraïne het slachtoffer van is geworden, is onaanvaardbaar’, zei de leider van Rassemblement National.