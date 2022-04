Oekraïense gouverneur: 80 procent Loehansk onder controle Rusland

Russische troepen bezetten momenteel 80 procent van de Oost-Oekraïense provincie Loehansk. De Oekraïense gouverneur Serhij Hajdaj meldt dat woensdagavond. Dinsdag liet hij al weten dat het Russische leger de stad Kreminna in de provincie veroverde.

Voor het begin van de Russische invasie in februari stond al zo’n 30 procent van het grondgebied in de provincie onder controle van pro-Russische separatisten. Rusland trok eind maart troepen terug rondom hoofdstad Kiev en begon afgelopen week een groot offensief in de regio Donbas, waar Loehansk onder valt.

Gouverneur Hajdaj meldt dat Popasna en Roebizjne in Loehansk momenteel ‘gedeeltelijk’ door Russische troepen worden bezet, nadat het Oekraïense leger vorige week nog meldde dat Russische pogingen om die plaatsen in te nemen mislukten.