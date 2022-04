Laatste kans voor PvdA'ers om zich te melden als fractievoorzitter

Gaat de strijd om het fractievoorzitterschap van de PvdA tussen Henk Nijboer en Attje Kuiken, of komen er nog meer kandidaten bij? Leden van de Tweede Kamer-fractie hebben tot 10.00 uur donderdag de tijd om zich te melden als kandidaat.

Nijboer was deze week de eerste die zich meldde om Lilianne Ploumen op te volgen. Kuiken maakte haar kandidatuur woensdag bekend. Ploumen stapte vorige week onverwacht op. Zij gaf aan te stoppen omdat ze vond dat de rol van fractievoorzitter haar onvoldoende paste.

Van Ploumen wordt donderdag afscheid genomen. Vrijdag kiest de fractie een nieuwe voorzitter, die de komende jaren ook de partij zal leiden. Omdat Ploumen dan niet meer in de Kamer zit, blijven er acht PvdA-Kamerleden over. Als bij de stemming - die geheim is - de stemmen staken met vier om vier, dan volgt een nieuwe ronde totdat een kandidaat de meerderheid heeft verzameld, meldt een fractievoorlichter.

Nijboer en Kuiken zijn allebei voorstander van de samenwerking met GroenLinks die onder Ploumen intensiever werd. Maar de manier waarop dat in de toekomst moet gebeuren is een kwestie die ook in beide partijen moet worden besproken, vinden ze.