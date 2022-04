Politieachtervolging in Limburg eindigt met ongeluk

In het zuiden van Limburg zette de politie in de nacht van woensdag op donderdag de achtervolging in nadat een auto die gecontroleerd zou worden door de Marechaussee ‘met hoge snelheid’ wegreed. De auto botste zes kilometer van de plek waar de achtervolging begon tegen een boom.

De Marechaussee wilde de auto in de buurt van de Akerstraat in Heerlen controleren. Nadat de auto hard wegreed om aan de controle te ontkomen zette de politie de achtervolging in, die door het centrum van Heerlen leidde. De achtervolging eindigde op het Fossielenerf in Hoensbroek.

De bestuurder van de auto die vluchtte, doofde de lichten, ‘vermoedelijk om in het donker te ontkomen’, schrijft de politie. De bestuurder raakte vervolgens een boom, rolde meerdere keren en eindigde ondersteboven. Beide inzittenden raakten gewond. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek op de plek waar de achtervolging eindigde.