Ontruiming parlementsgebouw VS voorbij, toch geen dreiging

Het Amerikaanse parlementsgebouw is woensdagavond (lokale tijd) ontruimd om een ‘mogelijke dreiging’ met een vliegtuig. Iedereen werd opgeroepen het Capitool in Washington te verlaten. De politie die gaat over het Amerikaanse parlement meldde enkele minuten later dat er ‘geen dreiging’ meer is. Mensen mogen inmiddels weer terugkeren naar het Capitool.