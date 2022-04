Oekraïne wil vredesonderhandelingen met Russen in Marioepol

Oekraïne heeft woensdag voorgesteld een ‘speciale onderhandelingsronde’ met Rusland te houden in de havenstad Marioepol, aldus een topfunctionaris in Kiev. ‘Ja. Zonder enige voorwaarden. We zijn klaar om een ‘speciale onderhandelingsronde’ te houden in Marioepol’, zei de Oekraïense toponderhandelaar en presidentieel assistent Mychajlo Podoljak op Twitter.