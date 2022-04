Kamer verdeeld over maximum van 25 jaar celstraf voor doodslag

Een verhoging van de maximale celstraf voor doodslag van 15 naar 25 jaar, valt niet bij de hele coalitie in goede aarde. D66 en ChristenUnie onderschrijven een wijzigingsvoorstel van GroenLinks om dit maximum vast te leggen op 20 jaar. Ze vinden een verdere verhoging niet goed onderbouwd. De andere coalitiepartijen VVD en CDA en veel andere partijen zien het wetsvoorstel van het kabinet wel zitten, bleek tijdens een Tweede Kamerdebat over de kwestie.

Van doodslag is sprake als een dader met opzet maar in een opwelling het slachtoffer om het leven bracht. Bij een veroordeling voor moord is bewezen dat de dader daadwerkelijk vooraf heeft nagedacht over zijn daad. In 2006 werd de maximumstraf voor moord verhoogd van 20 naar 30 jaar, of levenslang. De hele Kamer is het eens met justitieminister Dilan Yeşilgöz dat het strafgat van 15 jaar tussen de twee misdrijven te groot is geworden terwijl ze in de praktijk soms dicht tegen elkaar aan liggen en evenveel leed veroorzaken bij nabestaanden.

Een verhoging van de strafmaat voor doodslag wordt al jaren besproken, maar kwam in een stroomversnelling naar aanleiding van de rechtszaak tegen de moordenaar van Hümeyra. Dit Rotterdamse meisje werd eind 2018 op haar school van dichtbij met zeven kogels doodgeschoten door haar ex-vriend, nadat hij haar maandenlang had gestalkt en met de dood had bedreigd. De rechtbank veroordeelde hem tot 14 jaar cel en tbs, wegens doodslag. Familie en vrienden ontstaken in de rechtbank in grote woede, omdat zij overtuigd waren van moord, wat een hogere straf op kan leveren. In hoger beroep ging het gerechtshof wel uit van moord en werd 20 jaar cel en tbs opgelegd.

DENK, SP en BBB haalden tijdens het debat de zaak van Humeyra aan. Na deze zaak pleitten zowel de rechtbank in Rotterdam als de top van het Openbaar Ministerie publiekelijk voor een hogere straf voor doodslag.

De voorstanders van een iets minder hogere maximumstraf, vinden 20 jaar nuttig en voldoende. Ook Volt zit op deze lijn en wijst erop dat de huidige maximumstraf van 15 jaar niet als ‘knellend’ kan worden ervaren, omdat rechters deze straf voor doodslag vrijwel nooit opleggen. Volgens Kamerlid Marieke Koekkoek is het beter om te kijken naar de bewijsbaarheid van moord, die strenger is geworden. Daarnaast denkt ze dat er meer druk komt op rechters als ze hogere straffen op mogen leggen voor doodslag. Slimmer straffen is volgens haar beter dan hogere straffen. SP en PvdA willen ook eerst meer weten over het nut en de noodzaak van 25 jaar.