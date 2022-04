Tesla verwacht het hele jaar problemen in toeleveringsketens

Tesla verwacht heel 2022 te maken te zullen hebben met problemen in de toeleveringsketen. Het autoconcern kwam met die verwachting bij de publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar.

Tesla had eerder al gemeld dat er de voorbije maanden een recordaantal van ruim 310.000 auto’s waren afgeleverd. Door verstoringen in de logistiek was het wel een ‘uitzonderlijk lastig’ kwartaal.

Tesla sloot de meetperiode af met een omzet van 18,7 miljard dollar. Dat was een jaar eerder dik 10 miljard dollar. De omzetten werden vooruitgeholpen door de hogere productie in fabrieken in Shanghai en Berlijn. In Duitsland rolden de eerste auto’s in maart van de band. In China zorgen lockdowns wel voor verstoringen. Inmiddels is de Chinese fabriek weer deels opgestart.

De winst bedroeg 3,2 miljard dollar tegen 438 miljoen dollar die na het eerste kwartaal van 2021 resteerde.

Net als andere autofabrikanten heeft Tesla last van leveringsproblemen. Vooral chips zijn schaars. Daarnaast wordt het ook steeds moeilijker om aan metalen voor accu’s te komen, zoals lithium. Tesla-topman Elon Musk zei op Twitter eerder al erover te denken om eigen mijnen te beginnen om zo de toevoer van materialen veilig te stellen.