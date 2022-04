Oorlog in Oekraïne vertraagt elektrificatie Maaslijn

Koper en staal worden steeds duurder, en ook de levering van materiaal komt mede door de oorlog in het gedrang. Daardoor is vertraging van het project onvermijdelijk, stelt ProRail. Zonder leveringszekerheid komt de voor zo’n groot project belangrijke planning in gevaar, aldus de spoorbeheerder.

Mede daarom trekt ProRail de aanbestedingsprocedure voor de elektrificatie in. Wat hiervan de gevolgen zijn is nog onduidelijk, en hangt mede af van de verdere ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne, aldus de provincie.

De provincie Limburg betreurt het zeer dat de reizigers langer moeten wachten op een verbetering van de Maaslijn, maar wil naar eigen zeggen realistisch blijven over de verwachtingen ten aanzien van de huidige ontwikkelingen in de wereld. Ook ProRail vindt het ‘vervelend’ dat gebruikers van de Maaslijn langer moeten wachten op verbetering. Temeer omdat dit project ‘de nodige hobbels en vertragingen heeft moeten doorstaan’. De Maaslijn is voor alle betrokken partijen (Arriva, ProRail en de provincies Limburg, Brabant en Gelderland) al langer een hoofdpijndossier.

Uitstel is geen afstel, aldus ProRail. ‘Het project blijft voor alle partijen topprioriteit.’ ProRail zegt dan ook te blijven werken om de Maaslijn mogelijk te maken, zoals door de aankoop van grond.

De provincie Limburg streeft elektrificatie van het traject na zodat de dieseltreinen van Arriva kunnen worden vervangen door schonere treinen. Tegelijk met de elektrificatie worden ook delen van de enkele spoorlijn verdubbeld.