Fed: inflatie en geopolitiek vertroebelen vooruitzichten

De Amerikaanse economie groeide tot medio april in een matig tempo. Daarbij zorgden stijgende prijzen en geopolitieke ontwikkelingen voor vertroebelde vooruitzichten voor toekomstige groei. Dat schrijft de centralebankenkoepel Federal Reserve in zijn Beige Book. Dat rapport is gebaseerd op informatie van de twaalf regionale banken van de Fed in de afgelopen weken.