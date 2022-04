Tot nu toe steeds plek gevonden voor asielzoekers Ter Apel

De asielzoekers die zich hebben gemeld bij het overvolle Ter Apel kunnen tot nu toe worden opgevangen, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdagavond. Zo vertrekken er woensdag 50 asielzoekers richting Alkmaar en bleek er in Ter Apel plek voor 38 anderen. ‘Het is enorm passen en meten’, zo meldt de woordvoerder van het COA. ‘Tot nu toe is iedereen geplaatst.’