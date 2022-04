D66: Van Drimmelen ‘met klem’ gevraagd lidmaatschap op te zeggen

Het bestuur van D66 heeft partijprominent Frans van Drimmelen ‘met klem’ gevraagd zijn lidmaatschap van de partij op te zeggen. Dat zegt partijvoorzitter Victor Everhardt in een verklaring. Van Drimmelen raakte afgelopen week opnieuw in opspraak. Hij zou zich volgens een vertrouwelijk rapport schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Van Drimmelen liet eerder woensdag weten zijn lidmaatschap op te zeggen, en ook zijn werk bij zijn adviesbureau neer te leggen. Volgens Everhardt was dat dus op verzoek van het landelijk bestuur. ‘Hij kan ook in de toekomst geen lid meer worden van D66’, aldus de partijvoorzitter. ‘Ook is hem te verstaan gegeven dat zijn aanwezigheid op partijbijeenkomsten niet langer gewenst is.’

Het bestuur van D66 beschikte al langer over het vertrouwelijke rapport, waarover de Volkskrant afgelopen weekeinde berichtte.