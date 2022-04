Afghaanse evacués mogen drie maanden langer blijven in Zoutkamp

De Afghaanse evacués die verblijven in de noodopvang in het Groningse Zoutkamp mogen drie maanden langer blijven, bevestigt een woordvoerder van Defensie na berichtgeving van RTV Noord. Eerder werd nog bekendgemaakt dat de Willem Lodewijk van Nassaukazerne per 1 mei zou sluiten als noodopvang omdat Defensie de locatie zelf nodig had.