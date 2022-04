Rusland test intercontinentale raket Sarmat

Rusland heeft woensdag zijn zware intercontinentale ballistische raket Sarmat getest. Volgens president Vladimir Poetin is de raket het Russische antwoord op de voortdurende Amerikaanse inspanningen voor het opstellen van een technisch hoogstaand antiraketafweersysteem, zo zei hij eerder. Het projectiel zou niet of nauwelijks te onderscheppen zijn.

‘Dit werkelijk unieke wapen zal het gevechtspotentieel van onze strijdkrachten versterken, Ruslands veiligheid op betrouwbare wijze verzekeren tegen dreigingen van buitenaf en stof tot nadenken geven aan degenen die, in het licht van waanzinnige agressieve retoriek, proberen ons land te bedreigen’, aldus de president.

Poetin was op televisie te zien terwijl hij door het leger werd geïnformeerd dat de Sarmat was gelanceerd vanuit Plesetsk in het noordwesten van het land. De raket zou doelen hebben geraakt op het schiereiland Kamtsjatka in het uiterste oosten van Rusland.

Volgens de Amerikanen kan de Sarmat worden uitgerust met tien of meer kernkoppen. De raket is al jarenlang in ontwikkeling en de test komt op een precair moment nu er grote internationale spanningen zijn vanwege de Russische inval in Oekraïne.