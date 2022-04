Gemeenten huisvesten nog niet genoeg statushouders

Het lukt gemeenten vooralsnog niet om de achterstanden die er zijn bij het huisvesten van statushouders in te lopen. Vorig jaar werd afgesproken dat gemeenten in de eerste helft van 2022 niet alleen 10.000 statushouders van een woning moesten voorzien, maar ook de opgelopen achterstand van 3728 mensen met een verblijfsvergunning zouden inlopen. Maar in de eerste drie maanden van het jaar is er maar voor 5458 statushouders een woning gevonden. Het kabinet roept gemeenten op om de komende tijd meer sociale woningen toe te kennen aan onder andere statushouders.