80 uur werkstraf voor bedreigen Rutte en De Jonge op Twitter

De man bedreigde in september vorig jaar Rutte op Twitter. ‘Als ik hem voor de trekker krijg rij ik hem plat’, twitterde de man onder meer. Ook liet hij zich op Twitter uit over De Jonge. Het Openbaar Ministerie had honderd uur werkstraf geëist, naast de voorwaardelijke celstraf.

‘Je mag het oneens zijn met het beleid van de overheid, je mag je daar over uitspreken en je mag laten merken dat het je boos maakt of dat het je frustreert, maar als je vervolgens gaat bedreigen, dan ga je de grens over. Dan is er geen sprake meer van het uiten van een mening, maar het plegen van een strafbaar feit’, zei de officier van justitie.