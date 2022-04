Oppositieleider Belarus vraagt Kamer gaten in sancties te dichten

Volgens haar is er al veel gebeurd, maar blijven er gaten in de sancties waardoor het regime kan overleven. Ze wil onder meer dat twee staatsbanken worden afgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Ook kan het toezicht in de EU op de sancties worden verbeterd en moeten reserves in het buitenland van het regime worden bevroren.

In eigen land probeert Minsk de gevolgen van de sancties te bagatelliseren. Maar de gevolgen zijn wel te merken, zegt Tichanovskaja. Zo zijn er al problemen met het uitbetalen van pensioenen gemeld. Ook probeert Loekasjenko volgens haar de banden met het buitenland weer aan te halen om uit deze crisis te komen.

Protesten

In 2020 won Loekasjenko door fraude de presidentsverkiezingen. Daarna braken op grote schaal protesten uit die hardhandig werden onderdrukt. De Europese Unie kwam vervolgens met meerdere sanctiepakketten tegen Belarus. Loekasjenko haalde intussen de banden met Rusland aan. Er is nu een onbekend aantal Russische militairen in Belarus.

De Tweede Kamer is positief over aanscherping van de sancties tegen Belarus. Een ruime meerderheid steunt al heel lang een harde lijn tegen het bewind van Loekasjenko, dat onder meer toestond dat Rusland vanaf Belarussisch grondgebied buurland Oekraïne binnenviel. Tichanovskaja heeft deze week ook nog overleg met leden van het kabinet.

De oppositieleider is in Nederland omdat ze donderdag de Four Freedoms Award ontvangt. De organisatie ziet in Tichanovskaja ‘een ware leider van de democratische beweging, die de bevolking van Belarus een stem en hoop geeft op een betere toekomst waarin de rechtsstaat en de fundamentele mensenrechten worden gerespecteerd’.