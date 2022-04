NS rijdt met langere en extra treinen op Koningsdag

De NS rijdt op Koningsdag op sommige trajecten met langere en extra treinen vanwege de verwachte drukte, zoals bijvoorbeeld van en naar Amsterdam. Maar ook in andere steden met Koningsdagfeesten kunnen extra of langere treinen worden ingezet, aldus een woordvoerster van de NS.

Verder hebben sommige treinen andere vertrektijden, vertreksporen of een extra overstap in de zogenoemde Oranjedienstregeling. In enkele gevallen hebben treinen een andere eindbestemming. Zo zijn bijvoorbeeld stations Amsterdam RAI en Amsterdam Science Park op Koningsdag gesloten om veiligheidsredenen. De NS raadt reizigers aan de reisplanner te checken voordat ze op pad gaan.

In de nacht van dinsdag op woensdag, beter bekend als Koningsnacht, rijdt de trein op sommige trajecten langer door zodat feestvierders ook ‘s nachts met de trein naar huis kunnen. Er rijdt ieder uur een nachttrein tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal, die extra stops maakt in Maarssen, Breukelen en Delft. In de nacht van woensdag op donderdag rijdt de NS weer volgens de normale dienstregeling.