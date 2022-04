China ratificeert twee internationale verdragen tegen dwangarbeid

China heeft woensdag twee internationale verdragen tegen dwangarbeid geratificeerd. Dat is gebeurd maanden nadat deskundigen van de Verenigde Naties hun bezorgdheid hadden geuit over de behandeling van etnische en religieuze minderheden in het land. Het gaat met name om vermeende misstanden, waaronder dwangarbeid, in de regio Xinjiang. Die zouden nog altijd spelen.