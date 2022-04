Inspectie: opleiding brandweer en crisisbeheersing moet beter

Dat die examenplicht er nu niet is, vindt de Inspectie ‘risicovol’. Professionals die worden ingezet bij het bestrijden van rampen, crisisbeheersing of geneeskundige hulpverlening (GHOR) moeten dezelfde kwaliteiten hebben omdat ze in het hele land inzetbaar moeten zijn. ‘In toenemende mate zijn bij crises meerdere veiligheidsregio’s betrokken, al dan niet samen met de nationale crisisorganisatie’, verduidelijkt de Inspectie.

Het onderwijs voor brandweerofficieren en mensen die ingezet worden voor crisisbeheersing moet worden verbeterd. De opleidingen sluiten vaak niet aan op de wensen van de veiligheidsregio’s. Het komt ook regelmatig voor dat opleidingen worden geschrapt of verzet omdat er te weinig aanmeldingen zijn. Een aantal opleidingen wordt maar een keer per jaar aangeboden. Veiligheidsregio’s willen dat vaker per jaar met een opleiding kan worden gestart.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet ervoor zorgen dat de examens worden verplicht, adviseert de Inspectie. Zij vindt ook dat het Nederlandse Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) opleidingen zo min mogelijk moet schrappen of verzetten.