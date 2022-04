Museum Arnhem vernoemt café naar kunstkenner Pierre Janssen

Pierre Janssen is bij het grote publiek vooral bekend door zijn tv-programma Kunstgrepen, dat van 1959 tot 1972 werd uitgezonden door de AVRO. In meer dan honderd uitzendingen probeerde Janssen kunst toegankelijk te maken voor iedereen. Hij trok gemiddeld twee miljoen kijkers per keer. Janssen werd mede bekend door zijn heftige emoties op tv en zijn extreem trillende handen. Sommigen uit de kunstwereld verweten Janssen dat hij populistisch was.

Café Pierre is na de heropening van het museum op 13 mei ook zonder museumbezoek toegankelijk. Het is gevestigd in de gerenoveerde koepel uit 1873, ooit gebouwd als sociëteit voor oud-Indiëgangers. Bij de renovatie zijn tal van gietijzeren versieringen weer zichtbaar gemaakt. Volgens de huidige directie probeert Museum Arnhem nog steeds vanuit de visie van Pierre Janssen te werken.