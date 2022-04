Traditionele dodenherdenking Waalsdorpervlakte keert terug

Op de Waalsdorpervlakte zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog rond de 250 verzetsmensen gefusilleerd door de Duitse bezetter. Velen van hen verbleven in het Oranjehotel. Deze monumentale gevangenis, vlakbij de zandvlakte in de duinen, is op 4 mei een uur langer open, zodat bezoekers direct kunnen aansluiten bij de herdenking.

Na de oorlog zijn de in de duinen doodgeschoten verzetsmensen herbegraven op het Nationaal Ereveld in Loenen (Gelderland). Van een aantal van hen is nog steeds niet bekend wie het zijn. Zij rusten in een naamloos graf. Na de oorlog zijn op de Waalsdorpervlakte ook enkele beruchte NSB’ers terechtgesteld, onder wie Max Blokzijl en Anton Mussert.

Aan de herdenking in de duinen doen elk jaar ongeveer drieduizend mensen mee. Zij vormen een lange stoet. Voorop lopen nabestaanden en genodigden. De Bourdonklok blijft luiden tot iedereen het monument is gepasseerd. Alleen om 20.00 uur wordt er twee minuten stilte gehouden.