Oss kan vluchtelingen Ter Apel anderhalf jaar lang huisvesten

In Oss kunnen tachtig vluchtelingen uit Ter Apel anderhalf jaar lang worden gehuisvest. Ze nemen wel de bedden in beslag die oorspronkelijk voor Oekraïners gereserveerd waren. Dat maakte burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans woensdagmiddag bekend.

De asielzoekers kwamen dinsdagavond aan in het gemeentehuis. Omdat veel van hen wegens de ramadan nog niet gegeten hadden, kregen ze daar voedsel en drinken.

Vervolgens zijn de vluchtelingen ondergebracht in het oude belastingkantoor tegenover het gemeentehuis. Daar zijn momenteel ook tussen de 120 en 140 mensen uit Oekraïne gehuisvest.

5 mei

‘We willen straks 5 mei vieren’, zei ze woensdag. ‘Je kunt de vrijheid alleen vieren als je daadkracht laat zien. En dus de handen uit de mouwen steekt.’ De burgemeester zei wel wat overvallen te zijn door de enorme massa die nu naar Nederland komt.

De groep vluchtelingen bestaat volgens Angelo Schuurmans van de Stichting Thuis in Oss uit vijftig Syriërs, twintig Eritreeërs en voor de rest mensen uit onder meer Afghanistan en Indonesië. Eerst was volgens hem niet duidelijk waar de mensen dinsdagavond terechtkonden. ‘We dachten over hotels na. Maar toen zagen we kindertjes rondlopen, die dringend een slaapplek nodig hadden. We hadden nog bedden staan in het oude belastingkantoor. Die waren eigenlijk bedoeld voor Oekraïners. Maar deze groep ging even voor.’

Indeling opvang

In het gebouw worden op de bovenste etage momenteel Oekraïners opgevangen, en die blijven er ook. Op de lagere verdiepingen kunnen de nieuwelingen terecht. ‘Ik verwacht dat de kinderen uit Afghanistan straks in de zandbak spelen met de Oekraïense kinderen’, zei Buijs. Enkele grote zalen in het gebouw worden ingericht als kindercentrum.

‘De nieuwkomers kunnen hier de procedure doorlopen, en als goedgekeurd kunnen de kinderen hier naar school. Ook gaan we dan een huis voor hen zoeken’, zei Buijs.