Netflix keihard onderuit op Wall Street na verliezen abonnees

Netflix is woensdag op Wall Street een groot deel van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. De onderneming maakte dinsdag na de slotbel bekend voor het eerst sinds 2011 per saldo abonnees te hebben verloren. Bovendien rekent het bedrijf erop in het lopende kwartaal nog eens 2 miljoen betalende klanten te verliezen. Het aandeel verloor in de vroege handel 29 procent. Daarmee verdampte circa 46 miljard dollar aan beurswaarde.