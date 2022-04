1200 agenten ingezet voor koninklijk bezoek aan Maastricht

De veiligheid rond het koninklijk bezoek aan Maastricht op 27 april is een enorme operatie. Woensdagochtend staan 1200 politiemensen uit het hele land in Maastricht om over die veiligheid te waken, zei burgemeester Annemarie Penn. En dat staat nog los van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, die er ook is.

Om de veiligheid te waarborgen zijn er een aantal oefeningen geweest, vertelde ze. ‘We houden rekening met allerlei scenario’s en letten goed op de informatie die we krijgen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.’

De politie is voor een deel zichtbaar en deels niet zichtbaar aanwezig. Burgemeester Penn zegt ‘geweldig blij’ te zijn met de komst van het koninklijk paar. ‘Het is geweldig voor de stad dat we zo’n feest mogen organiseren.’ Een feest waar ook zal worden stilgestaan bij de oorlog in de Oekraïne, kondigt Penn alvast aan, zonder in details te treden. ‘Ik ga het niet allemaal verklappen.’

Twee jaar geleden

Eigenlijk zou het koninklijk paar twee jaar geleden Koningsdag in de Limburgse hoofdstad hebben gevierd. Maar corona haalde daar een streep door. ‘Nu kunnen we weer dansen, springen en zingen. Dat hoort ook bij de stad.’

Op verschillende plekken langs de route is er muziek, van onder meer Rowwen Hèze en André Rieu. ‘We zijn de provincie van de muziek’, aldus Penn. ‘Maar we hebben veel meer in petto. Er zijn presentaties van de regio en van Europa, over onze internationale ligging. Ook carnaval zit er in, en er komt een muntslag. Het koninklijk paar moet Maastrichts leren. Dat gebeurt met een ‘leesplenkske’.’

‘Naarmate Koningsdag nadert, voel je het enthousiasme in de stad toenemen. We hebben een fantastisch programma. En het weer belooft goed te worden.’

Coronascenario’s

Maastricht moest met allerlei coronascenario’s rekening houden. ‘Op 17 februari bleek dat we konden terugvallen op het eerste scenario uit 2020. Maar op dat moment hadden we al veel energie en werk gestopt in andere mogelijke scenario’s.’ Nu de grote dag nadert, vragen allerlei details om steeds meer aandacht, zegt ze.

Dan is er nog de aangekondigde demonstratie door leden van De Republiek, het voormalig Republikeins Genootschap, ‘Dat gaan we netjes regelen. Ik ben er niet huiverig om.’