Erdogan dreigt Koerdische commandanten in Syrië te ‘vermorzelen’

Kort na de start van een nieuw offensief tegen de in Turkije verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK in Noord-Irak, heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gedreigd ook de Koerdische commandanten van ‘de terroristische organisatie in Syrië te vermorzelen. Daar hoeft niemand aan te twijfelen’, zei hij woensdag in het Turkse parlement.

Het ministerie van Defensie in Ankara maakte maandag bekend dat Turkije lucht- en grondoperaties in Irak was begonnen. Het Turkse leger heeft grensgebieden in Noord-Syrië onder controle en heeft al tal van operaties uitgevoerd tegen de PKK in Irak en tegen de Koerdische militie YPG in Syrië. Ankara ziet die laatste groepering als een verlengstuk van de PKK. De YPG is een bondgenoot van de Verenigde Staten in de oorlog in Syrië.

De PKK, die ook in Europa en de VS als terroristische organisatie wordt aangemerkt, heeft zijn hoofdkwartier in het Kandil-gebergte in het noorden van Irak. ‘Hopelijk is er binnenkort geen plaats meer die Kandil heet’, aldus Erdogan.