Ruim 1800 Oekraïense kinderen in Vlaamse schoolbanken

Ruim 1800 Oekraïense kinderen zijn dinsdag op de eerste schooldag na de paasvakantie in Vlaanderen op een Nederlandstalige school begonnen. Het gaat vooral om jonge kinderen in het kleuter- en lager onderwijs, zei de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts op Radio 1.

Er zijn nu 1827 Oekraïense kinderen ingeschreven op Vlaamse scholen. Net iets meer dan de helft van de kinderen (920) gaat naar het lager onderwijs. Daarnaast ontvingen de Vlaamse scholen dinsdag 525 Oekraïense kleuters en 382 leerlingen in het middelbaar onderwijs.

Weyts verwacht dat het er meer zullen worden. De kinderen zijn pas vanaf de zestigste dag na inschrijving als inwoner van een Belgische gemeente leerplichtig. Er zijn volgens de Dienst Vreemdelingenzaken bijna 13.000 minderjarige Oekraïense vluchtelingen in België aangekomen.

Volgens Weyts is de instroom een uitdaging. Er is noodwetgeving in de maak om scholen van extra middelen en mogelijkheden te voorzien voor de opvang van de Oekraïense leerlingen. Ook wordt gewerkt aan een decreet dat onderwijs in het Oekraïens door Oekraïense leerkrachten mogelijk moet maken.