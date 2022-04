Duitsland ziet gasboringen bij Waddeneilanden nu zitten

Duitsland lijkt te willen meewerken aan gasboringen in de Noordzee net boven de Waddeneilanden. Minister van Economische Zaken Bernd Althusmann van de Duitse deelstaat Nedersaksen noemt die winning mogelijk na afspraken met gasbedrijf ONE-Dyas. Eerder was Duitsland nog tegenstander van gasboringen. De oorlog in Oekraïne en de Duitse wens om af te stappen van Russisch gas spelen bij de ommezwaai nadrukkelijk mee.

ONE-Dyas wil gas gaan winnen in het gasveld N05-A dat ten noorden van de Nederlandse Waddeneilanden Schiermonnikoog en Rottumerplaat en het Duitse eiland Borkum op de Nederlands-Duitse grens ligt. Nederland gaf al eerder aan geen bezwaar te hebben tegen die winning. Althusmann is akkoord mits het gewonnen gas naar Duitsland gaat en er alleen op Duits grondgebied gas wordt gewonnen zolang daar vraag naar is.

Gaswinningsbedrijf ONE-Dyas is naar eigen zeggen het grootste Nederlandse gasproductiebedrijf dat niet in handen is van de overheid. Behalve in Nederland is het bedrijf ook actief in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en het West-Afrikaanse Gabon.

Topman Chris de Ruyter van Steveninck van ONE-Dyas stelt dat er de komende decennia nog gas nodig is en dat die beter van dichtbij dan ver weg kan worden gehaald. Het boorplatform op de Noordzee wordt daarbij aangedreven door stroom van een nabijgelegen windpark, zodat de winning van het gas vrijwel CO2-neutraal is.