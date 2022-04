Hernieuwde belangstelling voor Boekenweekauteurs in Bestseller 60

De afgelopen week was er hernieuwde interesse voor boeken van de Boekenweekauteurs van dit jaar. Meerdere van hun werken staan deze week weer in de Bestseller 60 merkt Stichting CPNB, die de lijst wekelijks samenstelt.

Marieke Lucas Rijneveld bezet nog steeds de toppositie met zijn boekenweekessay Het warmtefront en staat in totaal met vier titels in de lijst. Ilja Leonard Pfeijffer, die het boekenweekgeschenk schreef, heeft drie notities staan: zo is zijn Grand Hotel Europa weer binnengekomen op de 33e positie.

Deze week staan er acht nieuwe titels in de lijst, waarvan De Zoete Zusjes houden van Holland op de vijfde plek de hoogste nieuwe binnenkomer is. De top drie is daarentegen hetzelfde gebleven als vorige week.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Marieke Lucas Rijneveld - Het warmtefort

2. (2) Nicci French - De gunst

3. (3) Pieter Waterdrinker - Biecht aan mijn vrouw

4. (5) Lisa Weeda - Aleksandra

5. (9) Isabel Allende - Violeta

6. (-) Hanneke de Zoete - De Zoete Zusjes houden van Holland

7. (6) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

8. (4) Splinter Chabot - als de Hemel genoeg ruimte heeft

9. (11) Delia Owens - Daar waar de rivierkreeften zingen

10. (18) Annejet van der Zijl - Fortuna’s kinderen