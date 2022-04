Meldingen mogelijke zorgsubsidiefraude bij nog eens 22 bedrijven

Er zijn meldingen binnengekomen over nog eens 22 bedrijven die mogelijk misbruik hebben gemaakt van subsidie voor ‘coronabanen in de zorg’, meldt minister Conny Helder aan de Tweede Kamer. Daarmee zijn in totaal 54 organisaties in beeld die vorig jaar samen zo’n 15 miljoen euro aan subsidie ontvingen. Helder maakte in februari bekend de subsidie op te schorten wegens meldingen van fraude. Toen sprak zij van een mogelijk maximaal schadebedrag van 11 miljoen euro.