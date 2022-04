UNHCR: ruim 5 miljoen Oekraïners gevlucht naar buitenland

Vrijdag werd al bekend dat meer dan 5 miljoen mensen Oekraïne hebben verlaten, maar dat was inclusief bijna 215.000 personen met een andere nationaliteit. Dat zijn er inmiddels ruim 217.000, blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Het merendeel van de ruim 5 miljoen gevluchte Oekraïners is naar Polen gegaan. Een deel van hen is vanuit daar doorgereisd naar andere landen in Europa. Ook de buurlanden Roemenië, Moldavië, Hongarije en Slowakije hebben honderdduizenden Oekraïners ontvangen. De vluchtelingenstroom bestaat voor meer dan 90 procent uit vrouwen en kinderen.

Intussen keren ook weer Oekraïners terug, al dan niet voor een tijdelijk bezoek. De Verenigde Naties schatten dat het er gemiddeld zo’n 30.000 per dag zijn. Maandag staken 14.400 mensen de grens over van Polen naar Oekraïne, wat het totale aantal terugkeerders via Polen sinds het begin van de oorlog op 738.000 heeft gebracht.