Shell laat energiedoelen niet meer afhangen van samenleving

Shell kijkt bij zijn uitstootdoelen niet langer naar de voortgang die de hele samenleving heeft geboekt op dat vlak. Dat zegt topman Ben van Beurden in een rapportage over de voortgang die het olie- en gasconcern op dat vlak heeft geboekt. Voorheen stelde Shell altijd in 2050 uitstootvrij te willen zijn, ‘afhankelijk van de maatschappelijke voortgang’.

Volgens Van Beurden is het laten vallen van die voorwaarde ‘een nieuwe stap voorwaarts’ die ‘de leidende positie weergeeft die we willen spelen in de energietransitie’. ‘We moeten manieren vinden om vooruit te lopen op de samenleving waar mogelijk.’

Shell stelde zichzelf vorig jaar ten doel om in 2030 de eigen uitstoot met 50 procent terug te brengen ten opzichte van 2016. Dat deed het bedrijf na een rechterlijke uitspraak in een zaak die Milieudefensie tegen het bedrijf had aangespannen. Eind vorig jaar stootte Shell 18 procent minder CO2 uit bij de productie van brandstoffen.

Kortetermijndoelstelling

Verder heeft Shell zijn kortetermijndoelstelling gehaald om de CO2-intensiteit van de brandstoffen die het verkoopt per eind 2021 met tussen de 2 en 3 procent terug te brengen. Dat betekent dat er per liter verbruikte brandstof 2 tot 3 procent minder CO2 wordt uitgestoten. Eind 2024 moet die reductie tussen de 9 en 12 procent liggen en in 2030 op 20 procent.

Die doelen probeert Shell te bereiken door schonere brandstoffen zoals biobrandstoffen aan te bieden, maar ook waterstof. Verder steekt Shell geld in hernieuwbare energie.