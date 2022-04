Wieken windpark krijgen tweede leven als sportartikel

Het gaat om het eerste windpark in Nederland dat wordt ontmanteld sinds Vattenfall zijn doelen voor het hergebruik van materialen heeft aangescherpt. Volgens de organisatie is het voor de meeste onderdelen van de turbine geen probleem om ze recyclen, zoals voor de fundering en de toren. Maar voor de bladen is dit lastig, omdat de zogeheten composieten waarvan ze zijn gemaakt met elkaar zijn versmolten. Composieten zijn kunststoffen versterkt met vezels. Het is licht maar heel sterk materiaal dat ook wordt gebruikt voor vliegtuigen.

De meer dan tachtig bladen van het windpark worden komende weken afgevoerd naar de haven van Kampen. Dan worden ze in kleinere stukken gezaagd. De Noorse onderneming Gjenkraft denkt die stukken te kunnen gebruiken bij de productie van bijvoorbeeld isolatiemateriaal en sportartikelen als ski’s. LIFE CarbonGreen uit Nederland neemt ook wieken over, om nader onderzoek te doen naar nieuwe mogelijkheden voor hergebruik. Verder worden er nog twee bladen intact gelaten voor een ROC, die ze zal gebruiken om monteurs op te leiden.

Rond de locatie van het windpark ten noorden van Lelystad komen ook weer nieuwe windmolens terug. Die zullen volgens Vattenfall veel efficiënter zijn en meer stroom opwekken dan de oude turbines. Het zal komende jaren waarschijnlijk vaker nodig zijn om verouderde windmolens te vervangen. Vattenfall streeft er naar dat oude bladen in 2030 volledig kunnen worden gerecycled. Sowieso zal het bedrijf ze niet begraven, benadrukt een woordvoerder. Begraven is een oplossing waar in andere landen nog wel eens voor zou worden gekozen.