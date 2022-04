Rusland claimt uitschakeling pantservoertuigen en tot 40 soldaten

Russische luchtaanvallen hebben afgelopen nacht 73 militairen doelen geraakt, waarbij volgens het ministerie van Defensie in Moskou zeven pantservoertuigen en tot veertig militairen zijn ‘vernietigd’. Een ministeriewoordvoerder zegt dat bij de nachtelijke aanval op vooral ‘tactische doelen’ in de regio’s Novovorontsovka en Kyselivka raketten van hoge precisie zijn gebruikt.

Naast de aanvallen vanuit de lucht bestookten grondtroepen en artillerie 1053 militaire doelen, aldus de woordvoerder. De informatie is niet door Oekraïne of onafhankelijke bronnen bevestigd.

Over het grondoffensief dat sinds begin deze week gaande is in de oostelijke regio Donbas of over ingenomen gebieden gaf de zegsman geen details. Het Russische leger veroverde dinsdag de stad Kreminna, meldde de Oekraïense gouverneur van de provincie Loehansk.