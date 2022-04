Weer miljoenenverlies voor Holland Casino door coronalockdowns

Holland Casino heeft vorig jaar opnieuw een miljoenenverlies geleden. Casino’s van het staatsbedrijf bleven wegens lockdowns een groot deel van het jaar dicht. Op de dagen dat ze wel open mochten waren er nog veel beperkingen, waardoor er minder ruimte was voor bezoekers. Een meevaller was de 40,4 miljoen euro aan omzet die het onlinecasino opleverde nadat gokken via internet werd gelegaliseerd.

De fysieke casino’s verwelkomden 1,7 miljoen gasten. Dat waren er bijna een derde minder dan een jaar eerder. In totaal bleven de deuren 168 dagen gesloten.

De opbrengsten in heel 2021 bedroegen 304,2 miljoen euro, wat nog minder was dan de brutobaten van 333 miljoen euro in 2020. In dat eerste coronajaar halveerden de opbrengsten al op jaarbasis door de eerste golf aan coronabesmettingen en de lockdowns.

Coronasteun

Holland Casino wist het verlies voor aftrek van belastingen wel te beperken. De casinoketen eindigde 64,3 miljoen euro in de min, tegenover een verlies van 80,7 miljoen euro in 2020. Het bedrijf had onder andere lagere personeelskosten omdat het in de loop van 2020 banen begon te schrappen. Ook werden minder uitzendkrachten ingehuurd.

De onderneming maakte gebruik van verschillende coronasteunregelingen. Zo vroeg het gokbedrijf de belastingdienst ook om uitstel van belastingafdrachten. De totale schuld bij de fiscus is opgelopen tot bijna 282 miljoen euro.