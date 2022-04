Burgers kunnen Marioepol weer verlaten via evacuatieroute

Burgers kunnen woensdag de Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol weer verlaten via een evacuatieroute. De afgelopen drie dagen wisten Oekraïne en Rusland daar geen overeenstemming over te bereiken. Oekraïne wil 6000 mensen met bussen uit de stad naar Zaporizja brengen, zegt de burgemeester van Marioepol.

Volgens vicepremier Irina Veresjtsjoek mogen vrouwen, kinderen en ouderen de stad verlaten via een speciale route. ‘Gezien de catastrofale humanitaire situatie in Marioepol focussen we ons vandaag hierop’, aldus Veresjtsjoek. ‘Gezien de moeilijke situatie kan het nog veranderen, houd daarom de officiële kanalen in de gaten.’ Het is niet bekend of mensen ook andere delen van het land waar wordt gevochten kunnen ontvluchten.

De burgemeester van Marioepol zegt dat er nog ongeveer 100.000 burgers in de stad zijn. Volgens hem zijn tienduizenden inwoners van de stad gedood.

Marioepol is bijna volledig in handen van het Russische leger, maar een groep pro-Oekraïense militairen van het nationalistische Azovbataljon, een mariniersbrigade en buitenlandse huurlingen houden nog stand in een staalfabriek.