Nikkei hoger door zwakkere Japanse yen

De aandelenbeurs in Tokio is woensdag met winst gesloten, geholpen door een zwakkere Japanse yen en de ruime plussen op Wall Street. Elders in Azië waren overwegend minnen te zien.

De Nikkei steeg 0,9 procent tot 27.217,85 punten. Een zwakkere yen is gunstig voor exporteurs. Autoconcern Toyota Motor, dat ook 383 miljoen dollar investeert in een grotere productie van hybride auto’s in de Verenigde Staten, ging 3,7 procent vooruit. Branchegenoten Mazda, Nissan en Honda klommen tot 4,7 procent.

Technologieconcern Toshiba kon eveneens op belangstelling rekenen. Het bedrijf maakte bekend werkzaamheden en investeringen in Rusland op te schorten vanwege de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Het aandeel Toshiba ging licht omhoog.

Japanse handel

Er waren ook cijfers over de Japanse handel. De export van de derde economie van de wereld nam in maart met 14,7 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. Dat is minder sterk dan in februari. De import sprong met ruim 31 procent omhoog. Dat kwam vooral omdat de kosten voor de invoer van energie zijn gestegen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde een min van 0,3 procent, na de flinke daling een dag eerder. De beurs in Shanghai daalde 1,4 procent. De Kospi in Seoul en de All Ordinaries in Sydney lieten zeer kleine koersuitslagen zien.