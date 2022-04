Drukte met cijfers Heineken, Just Eat Takeaway en ASML op Damrak

Beleggers in Amsterdam krijgen het woensdag druk met kwartaalresultaten van onder meer bierbrouwer Heineken, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en de producent van chipmachines ASML. Ook DSM staat in de schijnwerpers na de bekendmaking van de verkoop van zijn tak voor beschermende materialen aan het Amerikaanse Avient voor ruim 1,4 miljard euro.

DSM zette vorig jaar zijn materialentak in de etalage. Het speciaalchemiebedrijf wil zich na het afstoten van die tak vooral richten op ingrediënten voor voedingsmiddelen en supplementen.

ASML boekte in het eerste kwartaal een lagere omzet en winst dan een jaar eerder. De vraag naar apparatuur om halfgeleiders te maken is door chiptekorten nog altijd erg groot, maar volgens het bedrijf blijft de eigen productiecapaciteit achterlopen. Voor het tweede kwartaal rekent ASML op een hogere omzet dan in de afgelopen periode.

Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway, bekend van Thuisbezorgd.nl, denkt erover om zijn Amerikaanse dochter Grubhub te gaan verkopen. De miljardenovername van dat onderdeel werd vorig jaar pas afgerond, maar bij aandeelhouders is de laatste tijd onvrede ontstaan over de beurswaarde van het bedrijf. Activistische beleggers drongen er daarom op aan Grubhub snel weer af te splitsen of te verkopen.

Heineken heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de positieve gevolgen gemerkt van het afbouwen van de coronamaatregelen in veel Europese landen. Daar gingen mensen weer naar cafés. Ook verhoogde het bedrijf de prijzen wereldwijd.

Verlies Credit Suisse

Tankopslagbedrijf Vopak en chatleverancier CM.com openden eveneens de boeken. Daarnaast heeft baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis een groot contract gekregen voor het vervoer van kabels voor een windpark op zee.

Elders in Europa is er aandacht voor cijfers van onder meer het Franse cosmeticamerk L’Oréal en levensmiddelenconcern Danone. Verder waarschuwde de Zwitserse bank Credit Suisse voor een verlies in het eerste kwartaal vanwege hogere juridische kosten.

Olieprijzen

De AEX-index sloot dinsdag 0,4 procent lager op 716,57 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 1070,86 punten. Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 0,8 procent. Op Wall Street waren plussen tot 2,2 procent te zien.

De olieprijzen veerden wat op na de stevige daling een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 103,39 dollar en Brentolie werd ook 0,8 procent duurder, op 108,08 dollar per vat. De euro was 1,0817 dollar waard, tegen 1,0792 dollar een dag eerder.