Oekraïense troepen in Marioepol willen evacuatie naar derde land

De laatste Oekraïense troepen in Marioepol willen naar een derde land worden geëvacueerd. Hun bevelhebber vraagt in een video ‘alle wereldleiders’ om hulp. ‘Dit zou de laatste oproep van ons leven kunnen zijn. We gaan waarschijnlijk onze laatste dagen, zo niet uren, tegemoet.’

Rusland heeft bijna heel Marioepol ingenomen, alleen de staalfabriek Azovstal is niet in handen van het Russische leger. Het fabrieksterrein, waar ook burgers verblijven, wordt verdedigd door de 36e Mariniersbrigade van Oekraïne. ‘De vijand is met tien keer meer dan wij’, aldus commandant Sergej Volina. Ook laat hij weten dat het Russische leger zowel op de grond als in de lucht in het voordeel is.

Het is niet duidelijk hoeveel personen precies op het fabrieksterrein zijn. Volgens Russische informatie gaat het om 2500 Oekraïense soldaten en vierhonderd buitenlandse huurlingen. De Oekraïense autoriteiten hebben gezegd dat er naast militairen ook ongeveer duizend burgers zijn. Moskou heeft de Oekraïense militairen al herhaaldelijk opgeroepen zich over te geven.

Marioepol is sinds 1 maart volledig omsingeld door Russische troepen. De zuidelijke havenstad ligt door de aanhoudende aanvallen in puin. De ongeveer 100.000 overgebleven inwoners zitten zonder stroom, voedsel en water. Voor de Russische invasie telde de havenstad circa 430.000 inwoners. Er zijn volgens de lokale autoriteiten enkele tienduizenden burgers gedood.