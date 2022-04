Opslagtanks Vopak minder vol door dure olie

De opslagtanks van Vopak waren in het eerste kwartaal minder vol. Door de hoge olieprijzen en de grote vraag naar olie is er minder behoefte aan opslagcapaciteit bij het tankopslagbedrijf, vooral in Nederland. Dat meldt de onderneming in een handelsbericht. In de tanks van het Nederlandse bedrijf, dat een belangrijke speler in de haven van Rotterdam is, worden ook gassen, biobrandstoffen en chemicaliën opgeslagen.

De gemiddelde bezettingsgraad van de opslagtanks bedroeg 84 procent. Dat was 86 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar en 89 procent een jaar eerder. De wereldwijde opslagcapaciteit van Vopak is 36,2 miljoen kubieke meter.

Vopak stelde verder dat de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland voor onzekerheid in de markt zorgen. De directe gevolgen van het conflict op het bedrijf is naar eigen inschatting nog beperkt omdat er in de Europese Unie nog geen boycot op Russische olie en gas is ingesteld.