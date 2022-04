Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl denkt na over verkoop Grubhub

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, bekend van Thuisbezorgd.nl, denkt erover om zijn Amerikaanse dochter Grubhub te gaan verkopen. De miljardenovername van dat onderdeel werd vorig jaar pas afgerond, maar bij aandeelhouders is de laatste tijd onvrede ontstaan over de beurswaarde van het bedrijf. Activistische beleggers drongen er daarom op aan Grubhub snel weer af te splitsen of te verkopen.

Geruchten dat Grubhub in de etalage zou staan werden eerder nog tegengesproken door Just Eat Takeaway. Het bedrijf zegt nu in een toelichting bij de kwartaalresultaten adviseurs in de hand te hebben genomen om zijn opties voor het onderdeel te onderzoeken. Er wordt niet alleen gekeken naar een volledige verkoop van Grubhub, maar ook een gedeeltelijke verkoop of het in zee gaan met een partner zouden tot de mogelijkheden behoren. Volgens Just Eat Takeaway is nog niet zeker of de verkenning tot een deal zal leiden en hoe lang dit proces zal duren.