DSM heeft in het Amerikaanse Avient een koper gevonden voor zijn tak die beschermende materialen maakt. Dat bedrijf betaalt ruim 1,4 miljard euro voor het bedrijfsonderdeel dat grotendeels bestaat uit het maken van Dyneema, dat volgens DSM de sterkste vezel ter wereld is. Die vezel kan worden verwerkt in kabels, maar bijvoorbeeld ook in beschermende kleding en visnetten.