Zelenski constateert grote opmars van Russische troepen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski ziet zijn land in het oosten geconfronteerd met een massale opmars van Russische troepen. ‘Momenteel is praktisch het hele Russische leger dat tot vechten in staat is op ons territorium en in het grensgebied met Rusland geconcentreerd’, zei hij dinsdagavond in zijn gebruikelijke videoboodschap op Telegram.

De invasiemacht heeft ‘bijna iedereen en alles wat beschikbaar is om oorlog te voeren tegen ons samengebracht’. Om Oekraïne te verdedigen, deed hij opnieuw een oproep meer wapens te leveren. ‘Als we toegang zouden hebben tot al het noodzakelijke oorlogsmaterieel dat te vergelijken is met wat de Russische Federatie in stelling kan brengen, dan hadden we deze oorlog al beëindigd’, aldus Zelenski.

Hij voegde er nog aan toe dat het een ‘morele plicht’ is van elk land dat deze wapens heeft die ter beschikking te stellen van Oekraïne. Dan kunnen de levens van duizenden landgenoten worden gered.

Marioepol

In dezelfde toespraak besprak Zelenski ook de situatie in de zwaar belegerde havenstad Marioepol, die hij als ‘zo moeilijk als maar kan’ omschreef. Dat zou mede komen doordat het Russische leger alle pogingen blokkeert om humanitaire corridors te organiseren en Oekraïense burgers te redden. Rusland beweerde ondertussen dat er wel een humanitaire corridor vanuit Marioepol is, maar dat niemand die dinsdag had gebruikt.

De Russische kolonel-generaal Mikhail Mizintsev zei dinsdagavond dat er woensdagmiddag een nieuwe humanitaire corridor zal worden geopend vanuit de staalfabriek in Marioepol. Daar bevinden zich de laatste in de stad aanwezige pro-Oekraïense militairen, alsmede een onbekend aantal Oekraïense burgers. Het doel van die te openen corridor is tweeledig, zei Mizintsev: om burgers te evacueren en om Oekraïense strijders in staat te stellen zich over te geven.