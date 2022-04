Bierbrouwer Heineken opent de boeken voor kwartaalcijfers

Bierbrouwer Heineken opent woensdag de boeken over het eerste kwartaal van dit jaar. Het bedrijf had toen nog last van coronamaatregelen, waardoor de horeca dicht was en het bedrijf minder bier verkocht. Ook zegt het bedrijf misschien wat meer over de gevolgen van het stopzetten van de activiteiten in Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.

Heineken moet waarschijnlijk 400 miljoen euro afschrijven vanwege stopgezette activiteiten in Rusland, gaf het concern eerder aan. Eind maart trok Heineken zich volledig terug uit het land na de inval in Oekraïne. Het is de bedoeling dat er een nieuwe eigenaar voor de Russische onderdelen wordt gevonden. Heineken produceerde er veel lokale biermerken, bijvoorbeeld Zhigulevskoe en Oxota.

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd, geeft woensdag ook inzicht in de kwartaalresultaten. Het bedrijf profiteerde van coronabeperkende maatregelen omdat mensen meer thuis bleven en meer maaltijden via onder meer Thuisbezorgd.nl bestelden. Het bedrijf gaat wellicht ook verder in op de deals die het de afgelopen tijd in meerdere Europese landen sloot met supermarktketens om boodschappen te bezorgen.

Chips

Ook de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML komt woensdag met een cijferupdate over het eerste kwartaal. ASML doet goede zaken met de verkoop van zijn chipmachines door de grote wereldwijde tekorten aan halfgeleiders. Vanwege die tekorten zijn grote chipproducenten enorme investeringen aan het doen om de productiecapaciteit te vergroten en daar profiteert ASML van.

Verder komt ASMI met cijfers. Het bedrijf profiteert eveneens van het tekort aan chips en ontving in het vierde kwartaal nog voor een recordbedrag aan orders. ASMI liet in februari in een toelichting weten het nieuwe jaar goed te zijn begonnen.