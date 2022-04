Zeker 10.000 huurlingen zouden in Oekraïne vechten voor de Russen

Tussen de 10.000 en 20.000 huurlingen vechten aan Russische zijde in Oekraïne. Deze versterking is gerekruteerd onder de leden van de paramilitaire Wagner-groep, die banden heeft met het Kremlin, en is verder afkomstig uit Syrië en Libië. Dat heeft een Europese ingewijde dinsdag gezegd tegen Amerikaanse journalisten op voorwaarde van anonimiteit.