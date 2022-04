Aandelen op Wall Street omhoog na dalen olieprijzen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met ruime winsten gesloten. Nadat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie had verlaagd en aangaf dat de inflatie langer hoog blijft, duikelde de olieprijs. Voor vrijwel alle aandelen op Wall Street betekende dat een zetje inde rug, alleen de energiesector daalde.

Tegelijkertijd gaat de aandacht uit naar het nieuwe offensief dat Rusland op het oosten van Oekraïne heeft geopend en signalen over snellere renteverhogingen. De baas van de Federal Reserve Bank in St. Louis heeft daarnaast gezegd dat de Amerikaanse centrale bank de rente snel verder zal moeten opkrikken om de hoge inflatie te kunnen beteugelen. Hij sloot zelfs niet uit dat er in een keer een relatief grote rentestap nodig zou zijn. Die van Atlanta waarschuwde juist dat de Fed de rente niet te ver moet verhogen.

De Dow-Jonesindex ging 1,5 procent omhoog naar 34.911,20 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,6 procent tot 4462,21 punten en de Nasdaq won 2,2 procent tot 13.619,66 punten.

Techbedrijven als Apple, Amazon en Facebook-moeder Meta Platforms stegen tot 3,5 procent. Oliebedrijven als Chevron en ExxonMobil leverden tot 1,2 procent in. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,3 procent minder op 102,53 dollar per vat. Brentolie daalde 5,2 procent in prijs tot 107,24 dollar per vat.

Verder waren er de nodige bedrijven die de boeken openden, waaronder farmaceut Johnson & Johnson (plus 3,1 procent). Het concern schrapte zijn eerdere voorspellingen voor de omzet uit het door dochterbedrijf Janssen ontwikkelde coronavaccin, onder andere wegens een ‘overaanbod’ op de wereldwijde markt voor vaccins tegen het longvirus. De omzet steeg maar de winst daalde.

Aandelen van Lockheed Martin daalden 1,6 procent. De fabrikant van wapens en gevechtsvliegtuigen ondervond in de eerste drie maanden van het jaar problemen met de toevoer van onderdelen. Daardoor daalde de winst. Over een eventuele grotere vraag naar wapentuig vanwege de oorlog in Oekraïne zei het bedrijf niets.

Uitzendconcern Manpower boekte een veel hogere winst dan een jaar eerder. De concurrent van Randstad boekte ook een 4 procent hogere omzet, mede geholpen door de krappe arbeidsmarkt in veel delen van de wereld. Het aandeel dikte meer dan 7 procent aan.

De euro was 1,0788 dollar waard, tegenover 1,0792 dollar bij het slot van de Europese beurzen.