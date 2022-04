Kremlin-criticus Navalni hekelt moord op naamgenoot in Boetsja

Kremlin-criticus Alexei Navalni, die een jarenlange gevangenisstraf uitzit in Rusland, heeft zijn beklag gedaan over het doodschieten van een Oekraïense naamgenoot. De Russische invasietroepen hebben volgens hem in Boetsja, waar een bloedbad is aangericht onder burgers, een 60-jarige man om het leven gebracht omdat die toevallig ook Navalni heette.