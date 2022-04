Prins Harry krijgt in Nederland wel politiebeveiliging

Prins Harry krijgt in Nederland, in tegenstelling tot in het Verenigd Koninkrijk, wél politiebeveiliging. De Britse prins werd dinsdag tijdens de Invictus Games in Den Haag naar de zwemfinales begeleid door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) en in een gepantserde auto vervoerd, zo was te zien.

De beveiliging van prins Harry is omstreden, omdat de rechter in zijn geboorteland eerder bepaalde dat de prins daar geen politiebeveiliging meer krijgt sinds hij zijn koninklijke taken twee jaar geleden heeft neergelegd. Eerder werd al bekend dat Harry en Meghan ook zelf een beveiliger, een voormalig bodyguard van de Amerikaanse presidenten George W. Bush en Barack Obama, hebben meegenomen naar de Invictus Games. De DKDB verzorgt onder meer de beveiliging van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en bedreigde politici als Geert Wilders.

Het is de eerste keer sinds Harry en Meghan hun koninklijke taken twee jaar geleden neerlegden dat het stel buiten Amerika in de openbaarheid verscheen. Vanwege de zorgen om de veiligheid was het stel eerder dit jaar niet bij de herdenkingsdienst van Harry’s opa, prins Philip.